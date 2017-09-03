События

11:05 03.09.2017

Крупный пожар на складах в Харькове локализован - ГСЧС

В воскресенье утром в складском производственном здании частного предприятия по ул.Золочевская в Харькове начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС, информация о возгорании поступила в службу спасения в 6.15.

"К месту происшествия сразу выехали 4 отделения на автоцистернах. По прибытию к месту происшествия руководителем тушения пожара был объявлен повышенный номер сложности. Дополнительно были вызваны еще 8 автоцистерн, 2 автолестницы, автоколенчатый подъемник и другая спецтехника ГСЧС. На момент прибытия спасательных подразделений огнем было охвачено производственное здание по производству упаковочных материалов на площади около 3тыс. кв. м. В складском помещении хранились растворители, полиэтиленовые и пластмассовые изделия", - говорится в сообщении.

В 8.31 пожар был локализован. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние помещения других собственников.

На месте происшествия погибших и травмированных нет. Соседние здания и сооружения не пострадали. Всего на месте происшествия работало 12 автоцистерн, 2 автолестницы, 1 автоколенчатый подъемник, 3 единицы спецтехники и 70 человек личного состава ГСЧС.

Сейчас продолжается ликвидация пожара и устанавливается причина возгорания.

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