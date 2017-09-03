Граждане Молдовы в разбитой машине пытались провезти в Украину почти 60 кг наркотиков – пограничники

Через пропускной пункт "Рава Русская" во Львовской области четверо граждан Молдовы в разбитом автомобиле пытались завезти в Украину более 58 кг наркотиков, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В пункт пропуска "Рава-Русская" на въезд в Украину прибыл эвакуатор "Мерседес", которым перевозили авто "Мерседес W211" после ДТП. При осмотре пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты с спрессованным веществом коричневого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 кг и 485 гр", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

Пограничники отметили, что к правонарушению причастны четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников и транспортные средства, наркотическое вещество изъяли.