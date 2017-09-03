События

09:52 03.09.2017

Граждане Ирана представились турками, чтобы попасть в Стокгольм – пограничники

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" при осуществлении проверки документов обнаружили у трех иностранцев частично поддельные загранпаспорта, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Прибыв на паспортный контроль, граждане Ирана представили для проверки паспорта граждан Турции. При изучении документов пограничники установили, что информационная страница с установочными данными является замененной. Кроме этого у "искателей счастья" выявлены поддельные визовые этикетки Европейских стран. Иностранцы направлялись транзитом через Киев и в дальнейшем своем маршруте намеревались попасть в Стокгольм", – говорится в сообщении распространенном пресс-службой Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в воскресенье утром.

Иностранцы ожидают возвращения обратным рейсом в Тегеран.

Пограничники напомнили, что уже несколько дней подряд в этом же аэропорту фиксируются подобные случаи.

"К примеру, вчера у гражданки Ирака пограничники обнаружили паспорт гражданина Великобритании, который она приобрела за $20 тыс. Днем ранее сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у гражданина Ирака недействительный паспортный документ. Иностранец использовал паспорт гражданина Германии", – отметили в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

КНДР заявляет об успешном испытании водородной бомбы

Боевики 26 раз нарушили перемирие в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет принудительно выдворен – Миграционная служба

В Хмельницкой области в ДТП погибли 4 человека

Порошенко подписал закон об амнистии, распространяющийся на участников АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Граждане Молдовы в разбитой машине пытались провезти в Украину почти 60 кг наркотиков – пограничники

Трех космонавтов эвакуировали из спускаемой капсулы в Казахстане

В Станице Луганской на мине подорвалась женщина – штаб

КНДР, возможно, провела шестое испытание ядерного оружия, заявляют в Сеуле

В воскресенье в Киеве ограничат движение в связи с проведением веломарафона "Киевская сотка" – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
товары для питомцев на price.ua
РЕКЛАМА