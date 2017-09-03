Граждане Ирана представились турками, чтобы попасть в Стокгольм – пограничники

В международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" при осуществлении проверки документов обнаружили у трех иностранцев частично поддельные загранпаспорта, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Прибыв на паспортный контроль, граждане Ирана представили для проверки паспорта граждан Турции. При изучении документов пограничники установили, что информационная страница с установочными данными является замененной. Кроме этого у "искателей счастья" выявлены поддельные визовые этикетки Европейских стран. Иностранцы направлялись транзитом через Киев и в дальнейшем своем маршруте намеревались попасть в Стокгольм", – говорится в сообщении распространенном пресс-службой Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в воскресенье утром.

Иностранцы ожидают возвращения обратным рейсом в Тегеран.

Пограничники напомнили, что уже несколько дней подряд в этом же аэропорту фиксируются подобные случаи.

"К примеру, вчера у гражданки Ирака пограничники обнаружили паспорт гражданина Великобритании, который она приобрела за $20 тыс. Днем ранее сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у гражданина Ирака недействительный паспортный документ. Иностранец использовал паспорт гражданина Германии", – отметили в сообщении.