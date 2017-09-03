В воскресенье в Киеве ограничат движение в связи с проведением веломарафона "Киевская сотка" – КГГА

В воскресенье, 3 сентября, в Киеве временно ограничат движение всех видов транспорта в связи с проведением Четвертых международных соревнований по велосипедному спорту "Киевская Сотка", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"3 сентября с 9:00 до 15:00 состоятся Четвертые международные соревнования по велосипедному спорту "Киевская Сотка" дистанцией 100 км. Соревнования проводятся по инициативе общественной организации "Украинский горнолыжный клуб", а также при поддержке Киевской городской государственной администрации и Киевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении на сайте мэрии в пятницу.

Движение будет ограничено по маршруту: ул. Николая Ушакова, 2 (Академгородок) (старт) - ул. Николая Ушакова - ул. Победы - Брест-Литовское шоссе - с. Стоянка (ул. Лесная) - г. Ирпень (ул. Независимости, ул. Соборная) - г. Буча (ул. Вокзальная, ул. Яблунська) - пгт Ворзель (ул. Яблунська, ул. 1-го Мая) - с. Михайловка-Рубежовка (ул. Школьная, ул. Киевская, ул. Житомирская, ул. Хуторская, ул. Восточная) - с. Лесное (Брест-Литовское шоссе) - с. Николаевка - с. Хмельная - с. Козинцы - пгт Немешаево (ул. Мичурина) - пгт Ворзель (ул. Березовая, ул. Котляревского, ул. Крылова, ул. Тюльпанова, ул. Стражеско, ул. Курортная, ул. Шевченко, ул. Яблунська) - г. Буча (ул. Яблунська, ул. Вокзальная) - г. Ирпень (ул. Соборная, ул. Счастливая, ул. Университетская) - трасса Р-30 - г. Киев (ул. Генерала Наумова, ул. Академика Булаховского, ул. Осенняя, Осенний переулок, ул. Академика Ефремова, ул. Николая Ушакова, ул. Феодоры Пушиной, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Шолуденко, ул. Борщаговская, ул. Академика Янгеля я, ул. Политехническая (корпус 18 КПИ) (финиш).

Велогонки пройдут в таких зачетах (категориях): на шоссейных и кроссовых велосипедах; на велосипедах Маунтин-байк и гибрид; на других велосипедах (тондемы, городские велосипеды, кастомные байки и т.д.); на фикс и сингл-спид; на винтажных велосипедах; на велосипедах "Украина". С деталями относительно участия в веломарафоне можно ознакомиться на сайте "Киевская Сотка".

В КГГА отметили, что веломарафон призван поощрить столичную молодежь к здоровому образу жизни, физического, духовного развития, в частности - к занятиям велосипедным спортом.

Мероприятие впервые инициировано и проведено в столице 7 сентября 2014 Сергеем Харчуком. Уже в первой "Киевской Сотке" 2014 приняло участие более 800 участников. Торжественный старт проходил на просп. Победы (возле парка им. Пушкина), финиш - на Контрактовой площади.