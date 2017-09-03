События

07:52 03.09.2017

На взятке в $500 задержан один из руководителей исправительного учреждения на Ровенщине – СБУ

В Ровенской области задержан начальник отделения социально-психологической службы исправительного учреждения, который вымогал $500 за условно-досрочное освобождение заключенного, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке начальника отделения социально-психологической службы одного из исправительных учреждений Ровенской области", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Правоохранители установили, что лейтенант внутренней службы требовал от знакомых осужденного $500 за "решение" вопроса об условно-досрочном освобождении.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки вблизи районной больницы.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки), начальнику отделения объявлено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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Интерфакс-Украина
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