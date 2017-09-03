Боевики 26 раз нарушили перемирие в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по украинским позициям. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не продолжительными. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В конце прошедших суток в районе проведения АТО противник увеличил обстрелы украинских позиций. После 18.00 боевики активизировали огневые провокации с использованием стрелкового оружия как на донецком, так и на приморском направлениях", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе Авдеевской промзоны боевики 4 раза обстреливали опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под огнем дважды оказывались украинские укрепления на подступах к Зайцеву и Каменки и трижды - вблизи Майорска.

На приморском направлении НВФ 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял опорные пункты ВСУ у Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил крупнокалиберный пулемет.

На луганском направлении около 20.00 вблизи Новозвановки боевики применяли гранатомет.