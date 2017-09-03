Миграционной службой Украины в августе принято около 1,4 тыс решений о принудительном возвращении иностранцев

Государственной миграционной службой Украины за август 2017 года было принято около 1,4 тыс решений о принудительном выдворении почти 3,5 тыс незаконных мигрантов.

"В течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1,4 тыс решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

В соответствии с требованиями украинского законодательства, иностранцы и лица без гражданства находятся на территории Украины исключительно на основаниях, определенных законом. Такое же законодательство действует в большинстве стран мира, в том числе во всех странах ЕС.

В службе подчеркнули, что в случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющих оснований для пребывания в Украине, или срок действия таких оснований закончился, такие лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье 203 КУоАП, при этом в отношении них выносится решение о принудительном возвращении. В случае невыполнения такого решения, материалы направляются в суд для вынесения решения о принудительном выдворении.

К выявлению незаконной миграции и принудительному выдворению иностранцев с территории Украины привлечены миграционная и пограничная службы, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.