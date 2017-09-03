За два года мы планируем построить в Киеве еще около 20 детсадов – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" пообещал справиться с проблемой очередей в детские сады столицы путем строительства новых учреждений, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве нужно построить еще около 20 детсадов, чтобы очереди в дошкольные учебные заведения столицы не было", – говорится в сообщении на странице мэрии в Фейсбук в пятницу со ссылкой на заявление В.Кличко.

Он подчеркнул, что в 2017 году откроются 10 реконструированных и новых детсадов.

"В этом году мы открываем 10 детсадов - как вновь построенных, так и полностью реконструированных. Это достижение, которым я горжусь. Приятно представить новые условия для воспитания и образования, которые мы предлагаем для детей киевлян. Если три года назад очередь в детсады Киева составляла более 15 тыс детей, то за три года мы уменьшили ее до 5 тыс. И наша задача - чтобы через два года очереди в детсады в Киеве вообще не было. Это непростая задача. Чтобы его выполнить, нам нужно построить около 20 детских садов", - сказал В.Кличко.

Мэр также отметил, что столичная власть возвращает в коммунальную собственность детские сады, помещения которых длительное время использовались не по назначению, и делает в них капремонты.