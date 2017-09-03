Аферист выманил у жителя Черниговской области 60 тыс грн предоплаты за BMW – СМИ

В Черниговской области мошенник выманил у жителя Бобровицкого района, как предоплату за покупку BMW 318, 60 тыс грн, сообщила Телевизионная служба новостей.

"В Бобровицком районе Черниговской области обманули 24-летнего мужчины. Мошенники взяли с него деньги за предоплату покупки машины и скрылись", – говорится в сообщении на сайте телеканала в субботу.

Пострадавший рассказал, что увидел сообщение о продаже BMW 318 на сайте бесплатных объявлений в сети, связался с продавцом и перечислил ему 60 тыс грн задатка. После этого продавец перестал выходить на связь, а обманутый покупатель обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество путем злоупотребления доверием человека). Ее санкция предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет.

"В связи с этим полиция вновь напоминает простое правило - за заказанный через Интернет товар рассчитывайтесь только после его получения! Ни в коем случае не перечисляйте задаток или даже всю сумму вперед. Это обман!", - говорится в сообщении со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.