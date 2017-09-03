В КНДР утверждают, что разработали водородную боеголовку для баллистической ракеты

Власти КНДР заявили, что разработали водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету, передает в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

По данным Пхеньяна, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при работах по установке такого боезаряда на ракету в Институте ядерного вооружения.

"В институте сумели разработать более совершенный вид ядерного оружия, в соответствии со стратегическими планами Трудовой партии Кореи", - отмечает северокорейское агентство ЦТАК.