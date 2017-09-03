Уголовная ответственность для политиков за поездки в РФ исключена без наделения ее статусом страны-агрессора - Горбатюк

Введение уголовной ответственности за поездки украинских политиков в Российскую Федерацию невозможно без юридического определения этой страны как агрессора, заявил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Невозможно вводить ответственность, пока нет юридического определения страны-агрессора и наделения статусом, в частности, Российской Федерации или иной страны, если мы хотим ввести ответственность за поездки туда", - сказал он в эфире "112 Украина" в субботу.

В тоже время, по его мнению, чиновникам и правоохранителям можно запретить поездки в Россию обычными внутренними распоряжениями руководителей ведомств.

"Если поездка была совершена без согласия руководства, то притягивать за это к дисциплинарной ответственности, в том числе увольнению. Таким образом, контроль возможен", - пояснил он.

Как сообщалось, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предлагает законодательно запретить посещение России депутатами, политиками и общественными деятелями.