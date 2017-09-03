В Вашингтоне проводится досмотр здания торгпредства РФ

В здании торгового представительства РФ в Вашингтоне проводятся обыски, к досмотру допущены два сотрудника посольства, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

"Два сотрудника посольства (допущены к досмотру торгпредства - ИФ), - сказал он.

По его словам, "формально досмотр проводит госдепартамент". "На улице стоят машины с надписью "Полиция" и "Секретная служба", - отметил Н.Лахонин.

Он также сообщил, что от американской стороны было предупреждение о досмотре.

Вместе с тем, сотрудники торгового представительства в Вашингтоне не были уволены, они продолжат свою работу на территории посольства РФ в США.

"Они будут работать, их никто не увольнял. Они сюда приехали работать. Торгпредство продолжает работать", - сказал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Он добавил, что сотрудники торгпредства "пока будут в посольстве в Вашингтоне". "Они будут продолжать работать просто в других условиях, в другом месте", - отметил пресс-секретарь.

В ближайшее время будет решаться вопрос с дальнейшим трудоустройством сотрудников торгпредства.