События

23:47 02.09.2017

Порошенко поздравил Хижняка с победой на чемпионате мира по боксу

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Александра Хижняка с победой на чемпионате мира по боксу над казахстанским боксером.

"22-х летний украинец Александр Хижняк получил "золото" на чемпионате мира по боксу! Поздравляем, Александр и желаем новых больших побед!", – написал лидер Украины на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

А.Хижняк завоевал титул чемпиона мира на ЧМ-2017, который проходит в Гамбурге (Германия), где украинский боксер провел бой в весовой категории до 75 кг с казахстанским боксером Абильханом Аманкулом.

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Интерфакс-Украина
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