Одесса шикарно отметила 223-й день рождения

Жители Одессы и гости города в субботу отмечали 223-ю годовщину основания Южной Пальмиры.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", официальная часть торжества началась с церемонии поднятия Флага Одессы на Думской площади, в которой приняли участие руководство города и области, Почетные граждане города, официальные делегации и почетные гости из разных стран мира, духовенство, ветераны, представители различных родов войск ВСУ Украины.

После этого в разных локациях в городе начались различные фестивали, концерты, ярмарки, шоу. Например, на Старосенной площади прошло мероприятие "Одесский немецкий трамвай", посвященное годовщине строительства жителями немецкой колонии трамвайной электрической линии. В городском саду состоялся мультикультурный проект "В Одессе все свои", во время которого свое творчество представили национальные творческий коллектив "Зорецвіт", танцевальный коллектив "Лудо-младо", фолк-группа "ФА-диез", танцевальный коллектив "Болгарские сердца" и другие.

На Приморском бульваре в Одессе открыли памятник первым древнегреческим колонистам, высадившимся на берег Одесского залива 26 веков назад. Памятник выполнен в виде четырехгранной стелы, на которой изображены и подписаны античные колонии Северо-Западного Причерноморья (Тира, Ольвия, Никоний и другие). Венчает стелу бронзовая копия древнегреческой винной чаши килика, на которой написано по древнегречески "пей быстрее". А на Ланжероновской на Аллее звезд появились новые имена одесситов, круглые даты со дня рождения которых отмечаются в этом году: Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина Катаева, Кириака Костанди, Валерия Ободзинского и Константина Паустовского.