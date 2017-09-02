Брат Саакашвили должен покинуть Украину или будет принудительно выдворен – Миграционная служба

Брат экс-главы Одесской ОГА Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда принудительно выдворят в страну гражданской принадлежности, сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако этого сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

В Государственной миграционной службе Украины напомнили, что 2 сентября Д.Саакашвили был обнаружен работниками Нацполиции и доставлен в Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств, пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работниками миграционной службы было вынесено решение о принудительном возвращении.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом и принятым решением, Д.Саакашвили должен покинуть территорию Украины, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности.