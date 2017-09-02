События

21:10 02.09.2017

Пресс-секретаря партии Саакашвили не задерживали – пограничники

В Госпогранслужбе Украины не задерживали пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Поштар, сообщил помощник главы ведомства Олег Слободян.

"Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, котороя несанкционированно проводила фото и видеосъемку позиций на границе. Именно сейчас проводятся командно-штабные учения и подобное усиление позиций происходит и на других участках", - заявил в опубликованном на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером видеосюжете О.Слободян. Он добавил, что гражданке, которой оказалась М.Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и "попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы".

Ранее "Громадське" сообщило, что сама пресс-секретарь партии М.Саакашвили подтвердила свое временное задержание пограничниками. М.Поштар заявила, что ее "задержали на несколько минут, но вскоре, после того как в ситуацию вмешался старший по смене, отпустили".

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Интерфакс-Украина
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