События

20:11 02.09.2017

Требуем прекратить незаконные нападения на украинскую церковь в оккупированном Крыму – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко требует прекратить притеснения храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированом Симферополе.

"Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - говорится в сообщении распространенном пресс-центром президента Украины в субботу вечером.

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Интерфакс-Украина
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