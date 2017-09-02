Президент обратился к правительству: средства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко, во время встречи с Героями Украины и предстоятелями церквей, обратился к украинскому правительству с необходимостью ускорить работу по созданию Мемориала украинских героев для увековечивания памяти украинских воинов, отдавших жизнь за Украину.

"Я думаю, что нам нужно активизировать нашу работу по чествованию и увековечению памяти украинских воинов, ускорив создание Мемориала украинских героев. Я обратился к правительству, чтобы в бюджете 2018 было предусмотрено необходимое финансирование для начала работ", - говорится в сообщении распространенном пресс-центром президента Украины в субботу вечером.

П.Порошенко также выразил уверенность, что и вне бюджета украинцы поддержат создание этого Мемориала.

"Мы должны продолжить работу для того, чтобы найти каждого, кто достоин быть награжденным", - подчеркнул президент и обратил внимание начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко важность поощрения и признания заслуг всех украинских воинов - героев.