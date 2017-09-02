События

18:38 02.09.2017

Боевики 4 раза нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в субботу 4 раза нарушили режим прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО противник существенно уменьшил количество огневых провокаций. С полуночи зафиксированы 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок. Эта цифра является самой маленькой за последние полтора месяца", – говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

На донецком направлении стреляли только из стрелкового оружия. В частности боевики открывали не долговременный и провокационный огонь дважды недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.

На мариупольском направлении боевики около 6.00 применяли гранатомет.

"На остальных позициях вдоль линии разграничения с полуночи и до 18.00 сохранялась тишина", – сообщили в штабе АТО.

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Интерфакс-Украина
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