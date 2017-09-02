В МВД заверяют, что любые провокации на матче Украина - Турция в Харькове получат законную реакцию правоохранителей

В МВД Украины подчеркивают важность обеспечения охраны правопорядка на матче между национальными футбольными сборными Украины и Турции в субботу вечером на стадионе "Металлист" в Харькове и обещают законную реакцию в случае каких-либо возможных провокаций.

"Каждый должен понимать важность этого матча и для футбола в Украине, и для самой Украины. Все должно быть на высшем уровне. Болельщикам, организаторам и правоохранителям поставлена задача не допустить провокаций и возможности срыва матча", - цитирует замминистра внутренних дел Вадима Трояна департамент коммуникации МВД.

По словам замглавы МВД, провокаторы и другие силы, которые будут пытаться "показать себя" или просто создать "нужную" картинку для мира, получат законную реакцию правоохранителей.

По информации МВД, охрану порядка будут обеспечивать 1400 сотрудников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 2200 - приданных сил, в том числе 900 военнослужащих Национальной гвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы МВД, 250 патрульных полицейских Харькова и других областей.

Ожидается, что на матч соберутся около 35 тыс. болельщиков. На стадионе будет находиться четыре линии контроля, прохождение которых может занять до 25 минут. Пропуск на трибуны начнется за три часа до начала матча – с 19.00.

В период с 16.00 в субботу до 02.00 в воскресенье будет ограничено движение по прилегающим к стадиону улицам: по ул. Плехановской - от пр. Гагарина до ул. Полевой; по ул. Державинской - от пр. Гагарина до ул. Плехановской; по ул. Храмовой - от ул. Плехановской до ул. Тарасовской; по пр. Власовскому - от ул. Плехановской до ул. Тарасовской.