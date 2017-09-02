События

18:17 02.09.2017

В Хмельницкой области в ДТП погибли 4 человека

Четверо человек погибли, двое госпитализированы в результате ДТП, произошедшего в субботу утром на автодороге Р-32 Кременец – Ржищев в Хмельницкой области, сообщается на сайте ГСЧС Украины.

Авария произошла вблизи с. Коськив Шепетовского района Хмельницкой области. В результате столкновения с Lada Kalina автомобиль Renault Kangoo с четырьмя пассажирами съехал в кювет и загорелся.

Водители - свидетели ДТП - вытащили из горящего авто троих мужчин. Четвертого пассажира - 39-летнюю женщину - зажало искореженным металлом в горящей машине.

Пассажиры Lada, двое мужчин, 34 и 24 лет, погибли на месте трагедии.

Прибывшие на место спасатели потушили горящую машину и не допустили взрыва и распространения огня на другое авто, ведь в обоих транспортных средствах были повреждены газовые установки, наблюдалась утечка топлива.

Врачи госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии трех спасенных пассажиров Renault, однако в реанимационном отделении 41-летний водитель умер.

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Интерфакс-Украина
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