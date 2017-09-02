В полиции подтверждают похищение боевиками жителя Станично-Луганского района

Полиция Луганской области подтверждает, что житель Станично-Луганского района был незаконно лишен свободы боевиками на неподконтрольной Украине территории.

"В полицию поступила информация из прокуратуры Станично-Луганского района о том, что во время мониторинга интернет-сети установлен факт незаконного лишения свободы 22-летнего жителя района. Проверка информации установила, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на неподконтрольной Украине территории, был лишен свободы боевиками незаконных вооруженных формирований "ЛНР", - сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области в субботу.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

В свою очередь, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил в эфире телеканала "112 Украина", что по состоянию на 2 сентября в заложниках боевиков удерживаются 144 украинца.

Ранее Харьковская правозащитная группа сообщила, что боевики незаконных вооруженных формирований похитили на КПВВ "Станица Луганская" Николая Петухова, 1995 года рождения, жителя с.Верхняя Вильхова Станично-Луганского района, который подрабатывал на КПВВ грузчиком, помогая переносить сумки от украинского КПВВ к пункту пропуска боевиков. Мать похищенного обратилась за помощью в ОБСЕ и к правозащитникам.