События

17:12 02.09.2017

Международный аэропорт "Одесса" возобновил работу после проверки сообщения о якобы минировании

Международный аэропорт "Одесса" вновь работает в штатном режиме после проверки анонимного сообщения о якобы минировании. На время проверки эвакуировали 850 пассажиров и сотрудников, сейчас идет регистрация на рейсы.

"В настоящее время работа аэропорта возобновлена… происходит регистрация пассажиров на воздушные рейсы", - сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В полиции указали, что во время проверки специалисты эвакуировали 850 пассажиров и сотрудников аэропорта.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации ст. 259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, предпринимаются меры по установлению личности правонарушителя, который предоставил ложные сведения.

Как сообщалось, в субботу в 14.00 на спецлинию "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что в Международном аэропорту "Одесса" заложена взрывчатка.

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Интерфакс-Украина
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