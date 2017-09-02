В рассмотрении дела о событиях 2 мая 2014 года очередной кризис

Очередной кризис возник в судебном расследовании дела о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе.

Как сообщает центр правового мониторинга "Гиднисть", последние два судебных заседания не состоялись. При этом суд фактически закончил рассмотрение доказательств сторон и пытается перейти к прениям, однако не может из-за действий и позиции обвинения.

Так, на последнее заседание прокуроры просто не пришли, сославшись на болезнь. А на предпоследнем присутствующая тогда прокурор Оксана Моско сначала пыталась под разными предлогами перенести заседание на более поздний срок, чтобы согласовать какие-то решения с руководителем группы прокуроров, представителем Генпрокуратуры Шевченко, после чего заявила ходатайство об отводе суда, которое, впрочем, не было удовлетворено.

В ответ на это коллегия судей вынесла два определения, в которых сообщила президенту Украины, уполномоченному по правам человека Верховной Рады, генеральному прокурору Украины и прокурору Одесской области о ненадлежащем исполнении обязанностей стороной обвинения.

В свою очередь, обвиняемые по делу, которые до сих пор остаются под стражей, в том числе двое граждан России и трое граждан Украины, заявили о намерении начать сухую голодовку и продолжать ее до тех пор, пока не начнутся судебные дебаты.

"В связи с тем, что прокуратура не хочет выполнять свои обязанности, в том числе переходить к дебатам, мы, пятеро, объявляем сухую голодовку до начала полноценных дебатов", - заявил один из обвиняемых, после чего судьи призвали их отложить начало голодовки хотя бы до понедельника.

Главный редактор одесского сайта "Думская" Олег Константинов, который является потерпевшим по данному делу, считает, что причина происходящего в том, что дело идет к оправдательному приговору из-за халатного отношения прокуратуры к своим обязанностям.

"Собственно, оно шло к нему чуть ли не с самого начала, потому как расследование было проведено через одно место, а уровень обвинения так и не смог подняться даже на миллиметр выше плинтуса. Я могу это с уверенностью утверждать, так как сам участвую в процессе в качестве потерпевшего, лично знакомился с материалами и знаю позицию сторон. И говорил о том, что оно развалится, еще в 2015 году, как говорила о том же экспертно-журналистская "Группа 2 мая".

"Думская" передала следствию гигабайты видеозаписей и фотографий, сделанных мною, Сергеем Дибровым и Александром Гимановым, но правоохранители ни байта не закрепили процессуально и не предъявили суду, как не предъявили и другие визуальные материалы, свидетельствующие о виновности фигурантов. В итоге суду придется опираться только на фото Александра Лесика – человека, который, глядя другим людям в лицо, заявлял о том, что пророссийские участники трагедии пришли безоружными и в пляжных тапочках, а проукраинские были вооружены до зубов.

А обвинение не смогло найти свидетелей, которые опровергли бы эту откровенную ложь", - написал О.Константинов в авторской колонке.

Как сообщалось, 29 августа прокуратура Одесской области заявила отвод судьям Ильичевского городского суда (Черноморск Одесской области), которые рассматривают дело о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади) в Одессе. В заявлении пресс-служба прокуратуры области отмечалось, что поводом для отвода стал ряд "грубых нарушений во время судебного разбирательства, которые в дальнейшем станут безусловным основанием для отмены судом высшей инстанции любого приговора в уголовном производстве".

"В частности, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, не только выйдя за пределы своих полномочий, но и при отсутствии участников судебного производства. Кроме того, судьями нарушен принцип состязательности сторон, свободы в представлении ими суду своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, что свидетельствует о предвзятости суда", - добавили в прокуратуре области.

15 мая 2017 года коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривавшая дело о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади), удовлетворила ходатайство одного из адвокатов подсудимых об отводе судей. После этого дело было направлено в Апелляционный суд Одесской области для определения места проведения судебных заседаний.

Киевский и Суворовский районный суды Одессы, которые ранее не были задействованы в рассмотрении дела, не смогли по разным причинам (отпуска, болезни судей и т.п.) сформировать коллегии и принять дело к рассмотрению. В итоге было принято решение передать дело в Черноморск (бывший Ильичевск), где оно продолжает рассматриваться в настоящее время.

По мнению центра правового мониторинга "Гиднисть", если коллегия судей Ильичевского суда примет решение о своем отводе, в судах Одесской области будет уже очень сложно сформировать необходимую коллегию, и дело придется передавать в другую область.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.