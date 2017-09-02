Полиция проверяет информацию о якобы минировании аэропорта в Одессе

Специалисты проверяют информацию о якобы минировании международного аэропорта "Одесса", а также занимаются проверкой подозрительного чемодана на ул. Преображенская.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в субботу в 14.00 на спецлинию "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что в Международном аэропорту "Одесса" заложена взрывчатка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебной собакой. Предпринимаются меры по эвакуации пассажиров и сотрудников аэропорта. Кроме того, в 14.02 на спецлинию "102" поступило сообщение от неизвестного о том, что у входа напротив ворот дома 58 по ул. Преображенская стоит черный полуоткрытый дипломат черного цвета. На место выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебной собакой. Предпринимаются меры по эвакуации жителей дома, проводится проверка.