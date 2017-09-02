Давид Саакашвили и его защита не имеют никаких документов от правоохранителей и миграционной службы

Брат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давид не получал никаких документов от правоохранителей и Государственной миграционной службы, утверждает адвокат Д.Саакашвили Павел Богомазов.

"Они пытались составить какие-то документы относительно него. Какие это документы, мы, к сожалению, до сих пор не знаем. И они ему тоже нормально ничего не объяснили. На руки документов никаких не дали. То есть сейчас ситуация, когда ни правоохранители, ни миграционная служба никаких документов не дала", - сказал адвокат Д.Саакашвили журналистам в субботу в Киеве.

В свою очередь в партии "Рух новых сил" (РНС) расценили произошедшее с Д.Саакашвили как давление на родственников политических оппонентов власти.

"В РНС расценивают факт безосновательного задержания брата (М.Саакашвили - ИФ) репрессиями против родных и близких политических оппонентов режима Петра Порошенко. Начиная давление против родных и близких своих политических оппонентов, президент проходит "точку невозврата", за которой начинается авторитаризм", - говорится в заявлении партии, обнародованном ее пресс-службой.

В политсиле также считают, что данная история свидетельствует о "кампании давления на лидера "Руха новых сил".

В субботу утром Д.Саакашвили доставили в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве.

В МВД разъяснили, что Д.Саакашвили был доставлен сотрудниками Национальной полиции в Киеве в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Позднее Д.Саакашвили свободно покинул здание Печерского райотдела миграционной службы.