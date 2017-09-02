События

15:31 02.09.2017

Житель Станицы Луганской получил травмы, подорвавшись на взрывном устройстве

Местный житель пгт Станица Луганская получил минно-взрывные травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в лесополосе.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Луганской области, накануне в полицию поступило сообщение из больницы о том, что с минно-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья госпитализирован 54-летний местный житель.

По предварительной информации, телесные повреждения мужчина получил в лесополосе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 258 УК Украины (террористический акт).

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