Житель Станицы Луганской получил травмы, подорвавшись на взрывном устройстве

Местный житель пгт Станица Луганская получил минно-взрывные травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве в лесополосе.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции Луганской области, накануне в полицию поступило сообщение из больницы о том, что с минно-взрывными травмами нижних конечностей и предплечья госпитализирован 54-летний местный житель.

По предварительной информации, телесные повреждения мужчина получил в лесополосе, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 258 УК Украины (террористический акт).