Теплая погода сохранится в ближайшие дни на большей части территории Украины

В ближайшие сутки погоду западных областей Украины будет определять влажный и прохладный воздух , остальной территории - пока теплый и сухой, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидается дождь, местами сильный, кое-где с грозами. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°, на крайнем западе местами 13-18°.

На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и в южной части 16-19°; днем 23-28°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях до 31°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 сентября самая высокая температура днем была 31,0 в 1897г., самая низкая ночью 5,7 в 1898г.

4 сентября на большей части Правобережья дожди, местами сильные, кое-где грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-14°, днем 16-22°; на остальной территории ночью 12-18°, днем 23-29°, на юге и юго-востоке местами 30-32°.

В Киеве 4 сентября днем умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°, в Днепре, в районе Киева, 19°.