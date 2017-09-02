СБУ приняла решение о выдворении российской журналистки, действуя исключительно в национальных интересах Украины

СБУ приняла решение о выдворении российской журналистки Курбатовой, действуя исключительно в национальных интересах Украины – Грицак

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивает, что решение о выдворении и запрете въезда в Украину российской журналистке Анне Курбатовой было принято ради национальных интересов Украины.

"Служба безопасности приняла решение, руководствуясь исключительно национальными интересами. Считаю, что сделали это правильно", - сказал он журналистам в субботу в Киеве, отвечая на вопрос о реакции представителя ОБСЕ после выдворения журналистки из Украины.

Как сообщалось, 30 августа журналистка российского "Первого канала" А.Курбатова была выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. Такое решение СБУ приняла из-за деятельности А.Курбатовой во вред национальным интересам Украины.

Ранее в тот же день российские СМИ со ссылкой на "Первый канал" (РФ) распространили сообщения о якобы похищении неизвестными в Киеве журналистки этого телеканала А.Курбатовой. Спустя некоторое время "Первый канал" сообщил, что А.Курбатова задержана в Киеве сотрудниками СБУ.

После выдворения А.Курбатовой из Украины последовала реакция ОБСЕ. Так, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину обращение, в котором выразил обеспокоенность в связи с задержанием и высылкой из Украины иностранных журналистов, в том числе российских.