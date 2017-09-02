События

12:05 02.09.2017

Саакашвили подтвердил задержание его брата Давида в Киеве

Брат бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвилли Давид задержан в Киеве.

"Сегодня на рассвете 8 представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и увезли в неизвестном направлении, - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

М.Саакашвили утверждает, что у его задержанного брата есть вид на жительство в Украине.

"Он юрист, имеет вид на жительство в Украине, видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", - отметил политик.

При этом он добавил: "Вчера на пограничные пункты всей Западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам. Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе".

Как известно, М.Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявлял о намерении вернуться в Украину 10 сентября.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что пограничники в случае попытки М.Саакашвили пересечь госграницу будут действовать в соответствии с законодательством Украины.

По словам заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина, М.Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.

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Интерфакс-Украина
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