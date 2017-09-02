Брата Саакашвили Давида готовят к депортации из Украины

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива утверждает, что в субботу утром был задержан Давид Саакашвили – брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, готовится его депортация.

"Только что был задержан брат не гражданина Украины Саакашвили Давид за нарушение режима пребывания в стране. Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в субботу утром, уточнив, что Д.Саакашвили нарушил сроки пребывания в Украине.

По словам И.Кивы, сейчас оформляются документы и "будут законные соответствующие действия за это правонарушение".

Резюмируя, И.Кива назвал Д.Саакашвили "нелегалом".

Отвечая на вопрос ведущего о том, когда может быть депортирован Д.Саакашвили, глава Соцпартии предположил, что это будет сделано "мгновенно", после оформления документов.

Он пояснил, что депортация будет в Грузию, так как Д.Саакашвили является гражданином этой страны.

В апреле текущего года М.Саакашвили заявил, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине. "…узнал, что на основании письма СБУ отменили постоянный вид на жительство моему брату Давиду Саакашвили, и он обязан покинуть Украину", - написал тогда М.Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук.