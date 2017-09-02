События

10:19 02.09.2017

СБУ предотвратила контрабанду снайперского и стрелкового оружия из Одессы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой пресекли контрабанду из Украины снайперского и стрелкового оружия.

Как сообщила пресс-служба управления СБУ в Одесской области, правоохранители установили, что житель Одессы скупал в нескольких областях Украины вывезенное из районов проведения антитеррористической операции огнестрельное оружие.

"Через Интернет он подыскивал клиентов в странах Западной Европы и Северной Америки. Злоумышленник планировал отправлять оружие по почте в разобранном виде. Сотрудники спецслужбы задокументировали и заблокировали несколько попыток отправлений адресатам частей для пистолетов, стрелкового оружия и снайперских винтовок", - рассказали в пресс-службе.

Оперативники задержали контрабандиста в одном из почтовых отделений при очередной попытке отправить "посылку" с деталями оружия.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли значительное количество огнестрельного оружия и комплектующих к нему, которые переданы на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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