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10:15 02.09.2017

Трамп запросил у конгресса США почти $8 млрд для ликвидации последствий урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп направил конгрессу США запрос на предоставление $7,9 млрд в качестве первого пакета помощи пострадавшим от разрушительного урагана "Харви", передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Ожидается, что $7,4 млрд будут перечислены на счет агентства США по чрезвычайным ситуациям и еще $450 млн - управлению по делам малого бизнеса.

Как отмечает АП, такая сумма, вероятно, будет быстро одобрена членами конгресса. Позднее с целью ликвидации последствий стихии могут быть выделены дополнительные средства.

По данным аналитиков, ураган "Харви" может стать самым разрушительным в истории США с ущербом в $190 млрд, 1% от ВВП страны. Хьюстон и его окрестности, на которые обрушился ураган "Харви", генерируют до 3,5% американского ВВП и обеспечивают 2,4% всех рабочих мест в США

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Интерфакс-Украина
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