В аэропорту "Борисполь" Госпогранслужба обнаружила гражданку Ирака с поддельным паспортом

Сотрудники отдельного контрольно-пропускного пункта (ОКПП) "Киев" Государственной пограничной службы Украины в аэропорту "Борисполь" обнаружили гражданку Ирака, направлявшуюся в Лондон по поддельному британскому паспорту, сообщает пресс-служба ОКПП.

"Прибыв на паспортный контроль женщина, гражданка Ирака, предоставила для проверки паспорт гражданина Великобритании. Иностранка следовала транзитом через Киев и в дальнейшем своем маршруте намеревалась попасть в Лондон. Псевдобританку обнаружили сразу на линии паспортного контроля. В ходе беседы женщина рассказала, что паспорт гражданина Великобритании приобрела за $20 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушительница была отправлена обратным рейсом.

Согласно сообщению, за два прошедших дня зафиксировано несколько подобных случаев – у гражданина Ирака был обнаружен недействительный паспорт гражданина Германии, и граждане Сомали и Турции с паспортами Великобритании и Италии.

"Всего в течение прошлого месяца пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" на столичных аэропортах обнаружили более 60 человек с недействительными документами и более 10 человек, которые пытались пересечь границу с использованием поддельных и чужих документов", - отмечают в сообщении.