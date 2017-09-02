За прошедшие сутки КПВВ в зоне АТО пересекли 30 тыс. человек и 5 тыс. автомобилей – ГПСУ

За прошедшие сутки через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне проведения Антитеррористической операции пересекли 30.3 тысячи человек и 4.9 тысячи транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В частности, через КПВВ "Майорское" проследовали 6 220 человек и 1 015 автомобилей, через КПВВ "Марьинка" – 8 225 человек и 1 830 автомобилей, КПВВ "Новотроицкое" – 5 950 человек и 1 355 транспортных средств, КПВВ "Гнутово" – 2 685 человек и 720 автомобилей, КПВВ "Станица Луганская" – 7 255 человек.