Ряды казахстанской армии в осенний призыв пополнят свыше 16 тыс. человек

В Казахстане начался осенний призыв на срочную воинскую службу.

"Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения", - говорится в сообщении министерства обороны республики, распространенном в субботу.

Согласно закону "О воинской службе и статусе военнослужащих", призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования вооруженных сил.

Как и прежде, комплектование будет осуществляться по экстерриториальному принципу, то есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям будут учитываться специальности призывников, полученные до призыва. Срок воинской службы для военнослужащих срочной службы составляет двенадцать месяцев.

Население Казахстана составляет 18 млн человек.