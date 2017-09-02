В воскресенье в Киеве пройдут международные велосоревнования "Киевская Сотка"

В воскресенье, 3 августа, в Киеве пройдут четвертые международные соревнования по велосипедному спорту "Киевская Сотка", проводящиеся при поддержке Киевской городской государственной администрации Киевской ОДА, сообщает пресс-служба КГГА.

Соревнования на дистанцию 100 км проводятся по инициативе общественной организации "Украинский горнолыжный клуб".

"Велогонки пройдут в таких зачетах (категориях): на шоссейных и кроссовых велосипедах; на велосипедах маунтин-байк и гибрид; на других велосипедах (тандемы, городские велосипеды, кастомные байки и т.д.); на фикс и сингл-спид; на винтажных велосипедах; на велосипедах "Украина", - уточняют в сообщении на сайте КГГА.

По маршруту веломарофона будет ограничено движение транспорта.

"Киевская сотка" проводится с 2014 года.