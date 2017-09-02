Оползень, сошедший с Ушбы, грозит снести села в одной из долин грузинской Сванетии

Ситуацию в Сванетии, где в пятницу сильный ливень с градом создал серьезные проблемы жителям этого высокогорного региона Грузии, резко обострил оползень, сошедший у подножья горы Ушба, который угрожает близлежащим селам, сообщает вечером телеканал "Рустави 2", показавший сюжет с места события.

По информации телеканала, местные жители, многие из которых оставили свои дома, просят о помощи. По их словам, уже пять сел, десятки семей оторваны от внешнего мира. Селам грозит катастрофа, если в ближайшее время не подключится тяжелая спецтехника, чтобы перекрыть путь оползню.

"Небольшая техника не справляется с укрощением водной стихии, вызванной сильным ливнем, в результате которого вышедшие из берегов реки разрушили дороги и снесли мосты", - сказал журналистам Звиад Квициани, один из жителей села Мазери, прилегающего к оползню.

По его словам, на месте находятся представители властей, муниципальных служб, но срочно необходима дополнительная техника.

Как сообщил телеканалу глава администрации Местийского муниципалитета Каха Жоржолиани, в ущелье Бечо вода разрушила 400-метровый участок дороги Местиа-Ушгули, снесла пять мостов в селах Мухури, Бечо и Ленджари.

"К настоящему времени технике удалось изменить русло реки Мухури и отвести от этих сел угрозу затопления, но как здесь, так и на других участках, предстоит еще очень много работы", - сказал К. Жоржолиани.