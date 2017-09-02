Боевики за сутки 20 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 20 обстрелов из стрелкового оружия позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Станицы Луганской, Крымское и Желтое.

На Донецком направлении боевики совершили 14 обстрелов опорных пунктов вблизи Авдеевки, Зайцево, Майорска и шахты Бутовка.

На Мариупольском направлении боевики дважды обстреливали окрестности Водяного.

"С целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь в ответ только раз. В то же время, органами военного управления, войсками и силами АТО продолжаются приниматься меры по недопущению нарушений режима прекращения огня", - отмечают в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.