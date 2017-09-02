Представители Воздушных сил ВСУ примут участие в авиапоказе в Чехии

Представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины примут участие в авипоказе "Czech International Air Fest-2017", который пройдет в субботу в чешском городе Градец Кралове, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Украина будет представлена на статическом и динамическом показах двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76. Украинскую делегацию возглавляет заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В статическом показе будут представлены учебно-боевой самолет Су-27 и Ил-76.

В рамках динамического показа украинский военный летчик полковник Александр Оксанченко покажет свою новую пилотажную программу на боевом Су-27.

"В 2016 году на авиапоказе CIAF-2016 в Чехии украинского военного летчика полковника Александра Оксанченко признали лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа на боевых самолетах-истребителях Су-27 и вручили соответствующий трофей", - отмечают в сообщении.