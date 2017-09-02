События

00:01 02.09.2017

В государственном заповеднике Армении "Хосровский лес" вновь вспыхнул пожар

Вечером в пятницу в результате молнии в государственном заповеднике Армении "Хосровский лес" вновь возник пожар, сообщает министерство охраны природы.

"О пожаре поставлено в известность МЧС. К работам по тушению пожара вместе со спасателями привлечены также сотрудники заповедника", - отметили в министерстве.

Крупный пожар в заповеднике "Хосровский лес" в 61-м км к юго-востоку от Еревана вспыхнул 12 августа. Возгорание удалось потушить лишь к концу месяца. Огнем были охвачены сотни гектаров.

Заповедник основан в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. Там обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, медведи, кабаны, лисицы и другие звери. Площадь уникальной территории составляет более 29 тыс. гектаров.

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Интерфакс-Украина
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