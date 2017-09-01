События

22:01 01.09.2017

Меркель грозит пересмотреть отношения с Анкарой после очередного задержания в Турции германцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание турецкими властями еще двух граждан Германии, передает в пятницу немецкое агентство ДПА.

"Мы должны принимать решительные меры (против Турции - ИФ)", - сказала А.Меркель журналистам, подчеркнув, что Берлин может пересмотреть свою политику в отношении Анкары.

При этом германский канцлер отметила, что Анкара не располагала законными основаниями для задержания двух немцев.

Ранее в пятницу представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что "31 августа двое граждан Германии были задержаны в Турции по политическим причинам". Других подробностей их задержания пока не приводится.

В феврале этого года в Стамбуле был арестован репортер немецкой газеты "Вельт" Дениз Юджель, которого обвинили в участии в террористической организации.

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