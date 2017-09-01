Гигантский астероид разминулся с Землей

Огромный астероид Флоренс диаметром 4,4 километра пролетел в пятницу в 7 млн км от Земли.

Последний раз Флоренс пролетал недалеко от Земли в 1890 году, но, как отмечает телерадиокорпорация BBC, так близко к Земле как в этот раз столь крупные астероиды еще не приближались. В ближайшей точке Флоренс был в 18 раз дальше от Земли, чем Луна.

В НАСА заверили, что оснований для беспокойства нет и не будет по меньшей мере до 2500 года.

Небесное тело еще несколько дней можно рассмотреть даже в небольшие телескопы в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

Астероид Флоренс был открыт 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом в австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг. Его назвали в честь британской медсестры и общественного деятеля Флоренс Найтингейл (1820-1910), ставшей национальной героиней благодаря революции в уходе за ранеными в годы Крымской войны.

Ученые надеются, что изучение астероидов позволит пролить свет на происхождение солнца и планет солнечной системы.