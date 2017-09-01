События

20:49 01.09.2017

В Тернополе грузовик с топливом столкнулся с 4 авто, упал в кювет, один человек погиб, пятеро получили травмы

Грузовой автомобиль с дизельным топливом столкнулся с 4 легковыми автомобилями в Тернополе в пятницу, грузовик упал в кювет, произошла утечка топлива. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек, пятеро травмированы, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла около 15.00 на перекресте улиц Объездной и митрополита Андрея Шептицкого. Грузовик Volvo осуществлял перевозку цистерны с дизельным топливом (ориентировочно 30 тонн) и столкнулся с 4 автомобилями: Daewoo Sens, Volkswagen Polo, Volvo и ЗАЗ Славута. В результате ДТП грузовик опрокинулся в кювет, была повреждена цистерна с дизельным топливом, оно разлилось на проезжую часть.

"По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб и 5 травмированы", - говорится в сообщении.

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