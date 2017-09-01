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20:36 01.09.2017

МВД занимается реализацией решения по усилению контроля за въездом/выездом из Украины и порядком пребывания в стране иностранцев

Министерство внутренних дел Украины приступило к реализации своей части работы в связи с введением в действие решения СНБО об усовершенствовании правил пребывания в Украине иностранцев и изменении правил въезда и выезда из страны, сообщил директор департамента коммуникации украинского МВД Артем Шевченко.

"В указе: за месяц-два разработать. И сейчас мы этим занимаемся, начали разрабатывать. Закончим – будем информировать", - сказал А.Шевченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, вопросом усовершенствования процедуры пересечения украинской границы иностранцами занимается СНБО, правительство, при этом ключевые структуры в этой работе – МВД, Государственная пограничная служба Украины и Государственная миграционная служба Украины.

Отвечая на вопрос, достаточно ли сил и средств для внедрения предусмотренной решением СНБО процедуры, А.Шевченко сказал: "Сил и средств достаточно. В указе президента отведено время на то, чтобы всё рассчитать и всё сделать".

Решение СНБО от 10 июля 2017 года вводит систему фиксации биометрических данных въезда и выезда из Украины иностранцев и лиц без гражданства, усиление соблюдением ими правил пребывания на территории Украины. Обнародованный 1 сентября указ президента №256/2017 от 30 августа 2017 года вводит это решение в действие. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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