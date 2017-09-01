События

19:28 01.09.2017

СБУ задержала экс-руководительницу Луганского патронного завода при боевиках

Сотрудники Главного следственного управления СБУ совместно с контрразведкой Службы задержали женщину, которая была незаконно назначена боевиками исполняющей обязанности директора ЗАО "Луганский патронный завод" в июне 2014 году и снабжала их боеприпасами.

"Злоумышленница, выполняя незаконные указания вожаков "ДНР/ЛНР", в частности Болотова и Стрелкова, произвела инвентаризацию более 14 млн зарядов для огнестрельного оружия, хранившегося на предприятии. Она также организовала на мощностях завода изготовление еще почти 2 млн зарядов разного калибра. Боеприпасы "директриса" передала… представителям террористических организаций, которые использовали их во время боевых действий против сил антитеррористической операции", - сообщается на официальном сайте СБУ в пятницу.

После очередной смены "руководства" террористической организации "ЛНР" злоумышленница была освобождена от должности и длительное время скрывалась от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ.

Сотрудники спецслужбы задержали женщину в г.Кременчуг Полтавской области. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) и избрана мера пресечения в виде держания под стражей. Ведется досудебное следствие.

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