Украина готовится к различным сценариям в связи с учениями "Запад-2017", включая наступательные действия РФ – Муженко

Учения "Запад-2017" имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для стран НАТО, так и для государств постсоветского пространства, заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия", - цитирует В.Муженко пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, содержание мероприятий учений "Запад-2017", состав войск (сил), которые привлекаются, позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

В.Муженко заявил, что это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО.

"Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемлению прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения", - отметил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины .

В.Муженко подчеркнул, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на Юго-Западном стратегическом направлении - около 100 тыс. человек, в том числе до 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и до 30 тыс сотрудников других силовых структур России.

Российско-белорусские стратегические маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября.