События

18:45 01.09.2017

Боевики 1 сентября 8 раз нарушили перемирие в зоне АТО

Незаконные вооруженные формирования в день знаний, 1 сентября, 8 раз нарушили режим прекращения огня, обстрелы имели провокационный характер, никто из украинских военных не пострадал, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"День знаний - первый день нового учебного года - прошел в районе проведения АТО относительно спокойно. С полуночи российско-оккупационные группировки не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. А 8 зафиксированных обстрелов имели провокационный характер", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

В штабе сообщили, что, как и в предыдущие дни, наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Ночью и утром в Авдеевской промзоне боевики трижды обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. Также под огнем противника оказались украинские укрепления в районе шахты Бутовка и Зайцево.

На Луганском направлении НВФ использовали гранатометы на подступах к Крымскому и Желтому.

На Приморском направлении в течение дня сохранялась тишина.

"Новый этап перемирия, в ходе которого уменьшилась огневая активность противника, позволил сегодня спокойно пойти в школы и вузы тысячам жителей Донбасса", - отметили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщалось, 23 августа в рамках заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске была достигнута договоренность о "школьном перемирии" с 25 августа. Украинская сторона выполняла это условие, в то время как противник нарушал режим тишины.

31 августа украинская сторона в ТКГ призвала сделать все возможное для того, чтобы с 1 сентября режим прекращения огня на Донбассе соблюдался максимально.

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