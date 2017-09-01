В Харьковском СИЗО опровергают информацию об избиении Штепы

Заместитель начальника Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 (СИЗО) Дмитрий Холод отрицает, что экс-мэр Славянска Неля Штепа получила синяки в результате избиения в СИЗО.

"В рамках проверки, которая проводилась, есть ее заявление, в котором она объясняет, что это и откуда они (синяки – ИФ) взялись. И об избиении там речь не идет. Идет речь о неосторожности, когда она упала в камере, это было в июне или в июле, насколько я помню. Она написала своей рукой это все", - сказал Д.Холод журналистам в пятницу.

"Эти материалы были переданы в соответствующие органы для проверки", - добавил он.

Вместе с тем Д.Холод подтвердил, что офицер управления исполнения наказаний Д.Щербаков, который, как утверждает Н.Штепа, ее избил, действительно переведён в другое учреждение. По словам Холода, это произошло по желанию самого сотрудника.

"Такая практика внутри наших учреждений существует. Переведен он был на основании своего же рапорта, своего желания, естественно, был назначен на другую должность", - сказал Д.Холод.

Он также подчеркнул, что условия содержания в СИЗО "примерно одинаковые".

Как сообщалось, ранее адвокат Н.Штепы Александр Тананакин сообщил, что его подзащитная обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой назначить служебную проверку в связи с ее избиением в Харьковском СИЗО. "Открытое обращение Нели Штепы относительно нечеловеческого обращения к заключенным в Харьковском СИЗО", - написал А.Тананакин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Адвокат также обнародовал на своей странице фотографию Н.Штепы с синяком на руке и фотокопию ее обращения на имя главы Минюста, написанного от руки и датированного 30 августа 2017 года. "Хочу сообщить Вам о нечеловеческих условиях содержания в Харьковском УИН-27. 24 июня 2017 года офицер ХУИНа меня избил. Руководство, чтобы избежать конфликта, сразу же перевело Щербакова Д. в другое учреждение - 18 колонию", - сказано в обращении экс-мэр Славянска.

Она также указала, что в Харьковском УИН путем угроз заставляют подписывать заключенных лживые сведения.

Кроме того, Н.Штепа заявила о неприемлемых условиях содержания заключенных: "В камере, в которую меня перевели… черные полы, черные стены, от сырости и от того, что в камере содержится 14 человек, все курят, вытяжки нет, полы песочно-земляные, тараканы, мыши, вонь из свалки, которая находится в 3-х метрах от женского корпуса… В камере напротив находится 4 заключенных с открытой формой туберкулеза. И мы вместе с ними дышим одним воздухом".

"Прошу Вас назначить служебную проверку по факту моего заявления", - сказано в обращении Н.Штепы на имя главы Минюста.

Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.

В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. (Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук) В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, Н.Ежов заявил самоотвод. В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.