Депутата Ровенского горсовета взяли под стражу за взятку в $5 тыс.

Суд взял под стражу депутата Ровенского городского совета и его посредника за вымогательство и получение взятки в размере 5 тысяч долларов США.

"Депутату Ровенского городского совета следственным судьей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. гривень, а пособнику в совершении преступления - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 64 тыс. гривень", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины в пятницу.

Как отмечается, депутата и посредника задержали 29 августа за вымогательство и получение от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерной выгоды в размере $5 тыс. за непрепятствование в осуществлении предпринимательской деятельности.

30 августа задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).